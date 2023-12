Rittal Application Center in Wien eröffnet

Unter dem Motto „Join. Apply. Grow.“ dreht sich in einer echten Werkstattumgebung alles um praktische Anwendungen und die Optimierung von Wertschöpfungsketten. Kunden und Neukunden können gemeinsam mit Experten von Rittal und Eplan an ihren individuellen Projekten arbeiten, neue Technologien und Prozesse kennenlernen, ausprobieren und folglich effizienzsteigernd für sich nutzen.

ek robotics expandiert nach Ungarn

Das Hightech-Transportrobotik Unternehmen ek robotics eröffnet einen neuen Standort in Ungarn. Tamás Zahornitzky wird zum Geschäftsführer der neuen Niederlassung in Budapest bestellt. Mit dem neuen Standort baut ek robotics ihre Präsenz für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) auf dem osteuropäischen Markt weiter aus.

SSI Schäfer übernimmt Linzer Robotikunternehmen DS Automotion

DS Automotion wird vollständig in die SSI Schäfer Gruppe integriert und stärkt den weiteren Ausbau des Robotik-Geschäftes. Über den Kaufpreis der Anteile wurde Stillschweigen vereinbart.

Danfoss übernimmt deutschen Verdichterhersteller BOCK

Danfoss hat Ende letzten Jahres die Übernahme der BOCK GmbH, einem weltweit führenden Hersteller von CO2- und Low-GWP-Verdichtern, angekündigt. Jetzt ist die Übernahme offiziell abgeschlossen.

ABB erweitert Roboterfabrik in USA

Investition von 20 Millionen US-Dollar steigert Produktion in bestehendem Werk in Auburn Hills. Erweiterungsbau mit modernster automatisierter Fertigungstechnologie soll im November 2023 eröffnet werden.

ifm übernimmt Linzer CMS Automatisierungstechnik

Damit verstärkt ifm Aktivitäten rund um die cloudbasierte Maschinendiagnose. CMS bietet mit insgesamt 9 Mitarbeitenden automatisierte Datenanalysen zur Schadensfrüherkennung sowie zur vorausschauenden Instandhaltung an.

Weidmüller eröffnet neues Logistikzentrum in Thüringen

Die Weidmüller-Gruppe aus Detmold hat sein neues Logistikzentrum in der Gemeinde Hörselberg-Hainich feierlich eröffnet. Mit dem Weidmüller Distribution Center (WDC) stärkt das global agierende Elektronik- und Verbindungstechnik-Unternehmen seine nachhaltige Local-for-local-Ausrichtung und optimiert seine zentraleuropäischen Logistikprozesse.

LAPP baut Logistik in Ludwigsburg aus

Die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte: Die LAPP Gruppe plant eine umfassende Erweiterung und Modernisierung des Logistikzentrums in Ludwigsburg, nahe der A81. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll das rund 50 Jahre alte Logistikzentrum in Stuttgart-Möhringen vollständig nach Ludwigsburg transferiert werden.

VEGA expandiert mit vier neuen Niederlassungen

Nicht nur bei Umsatz und Mitarbeiterzahl wächst der Messtechnikhersteller VEGA und Mitarbeiterzahl, sondern auch räumlich. Gleich an vier Standorten hat das in den vergangenen Monaten neue Gebäude bezogen. In Großbritannien, den USA, Südafrika und Spanien steht den Mitarbeitern nun deutlich mehr Platz zur Verfügung.

Balluff erweitert Produktionskapazitäten in China

Mit dem 6.000 m² großen Neubau wächst die Produktionsfläche am Standort in Chengdu um 75 Prozent und Balluff kann die Produktionsmenge verdoppeln. Durch eine universelle Gestaltung der Fläche, ist der Sensor- und Automatisierungsspezialist flexibel, welche Produktlinien und Produkte hier künftig gefertigt werden.

Bürkert übernimmt Mehrheit an ReseaTech

Bürkert Fluid Control Systems aus Ingelfingen hat die Mehrheit am Schweizer Jungunternehmen ReseaTech aus Burgdorf übernommen. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2021 erfolgreich an gemeinsamen Projekten.

Endress+Hauser eröffnet neue Produktionsanlage in Indien

Endress+Hauser hat ein neues Produktionsgebäude auf seinem Campus in Aurangabad/Indien eröffnet. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur das Engagement des Unternehmens in der Region, sondern bekräftigt auch seine kontinuierlichen Investitionen in erstklassige Produktions- und Arbeitsumgebungen.

Emerson übernimmt Flexim

Emerson gab eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Flexim Flexible Industriemeßtechnik GmbH bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen in der Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessung für Flüssigkeiten, Gase und Dampf.

Beckhoff Automation erweitert in Rheda-Wiedenbrück

Das Verler Unternehmen plant einen Ausbau seiner Logistik mit einem neuen Zentrallager im Gewerbegebiet Aurea in Rheda-Wiedenbrück. Das kräftige Umsatzwachstum der letzten Jahre und die positiven Zukunftsaussichten erfordern einen umfangreichen und nachhaltigen Ausbau der Lagerkapazitäten.

Weidmüller baut neue Elektronikfertigung in Detmold

Weidmüller erweitert seinen Hauptsitz in Detmold um ein neues Fertigungsgebäude. Der Neubau in der Ohmstraße wird zukünftig unter anderem für die Produktion von Elektronikkomponenten genutzt. Der Baubeginn wurde Montag, den 14. August mit der symbolischen Grundsteinlegung gewürdigt.

Neugart errichtet neues Werk in Kippenheim

Mit einer Investitionssumme von mehr als 25 Mio. Euro und einer Nutzfläche von über 7.000 Quadratmetern setzt das Unternehmen damit ein zukunftsweisendes Zeichen für weiteres Wachstum und nochmals verbesserte Produktionsprozesse.

Faulhaber erweitert Produktionsstandort in Rumänien

Die Faulhaber -Gruppe unternimmt mit der Erweiterung ihres Produktionsstandorts in Jimbolia, Rumänien, einen bedeutenden Schritt, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu stärken und gleichzeitig der wachsenden Nachfrage nach ihren hochwertigen Produkten gerecht zu werden.

Jungheinrich übernimmt Münchner Robotik-Spezialisten Magazino

Der Hamburger Intralogistik-Pionier Jungheinrich übernimmt den Münchner Robotik-Spezialisten Magazino vollständig. Zusätzlich zu seiner seit 2020 bestehenden und im Jahr 2022 auf 21,7 Prozent erhöhten Beteiligung erwirbt Jungheinrich alle Anteile der Gründer sowie der bisherigen Mitgesellschafter, u.a. Cellcom, Fiege Logistik und Körber.

ABB investiert in Edge-to-Cloud-Plattforminnovator Pratexo

ABB und Pratexo werden gemeinsam Edge-Computing-Lösungen entwickeln, um die Sicherheit, Autonomie und Resilienz dezentraler elektrischer Netzwerke zu verbessern.

TRUMPF baut Geschäft in Südosteuropa aus

TRUMPF hat in Ungarn eine neue Südosteuropa-Zentrale eröffnet. Der Neubau entstand zusammen mit einer digital vernetzten Demo-Fabrik im Business Park in Gödöllő bei Budapest.

Rockwell Automation übernimmt Clearpath Robotics

Die Übernahme ergänzt Rockwells End-to-End-Lösungen für die autonome Produktionslogistik und sorgt für sicherere und effizientere Produktionsbedingungen bei Kunden.

Siemens eröffnet neues Trainingszentrum in Linz

Siemens investiert weltweit jährlich rund 280 Millionen Euro in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende. Dabei wird nicht nur ein besonderer Fokus auf zukunftsgerichtete Inhalte gelegt, sondern auch auf eine zielgruppenadäquate und moderne Arbeitsumgebung. Diesen Maßstäben entspricht auch das derzeit modernste Siemens Trainingszentrum in Linz.

ABB: 280 Millionen US-Dollar für neuen Robotik-Campus in Schweden

65.000 Quadratmeter großer Robotik-Campus ersetzt bestehende Einrichtungen und integriert automatisierte Fertigung, F&E, Customer Experience- und Schulungszentren. Der Ausbau treibt Entwicklung von KI-gestützten Technologien der nächsten Generation voran. Die Eröffnung des neuen Campus ist für Ende 2026 geplant.

SMC eröffnet neues Produktions- und Logistikgebäude

Von Beginn an wurde bei der Planung des Gebäudes auf ein Konzept entlang neuester nachhaltiger Standards gesetzt. So verfügt der Neubau über eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine umfassende Wärmedämmung, Dachbegrünung sowie modernste LED-Beleuchtung.

Rittal eröffnet Application Center in Gera

Besucher im neuen Rittal Application Center in Gera erarbeiten zusammen mit Rittal, Eplan und Ehrt, wie sie mit der Automatisierung ihrer Prozesse sowie vormontierten Verteilsystemen und passenden Schienen den Aufbau von Schaltanlagen beschleunigen. So können Schaltanlagenbauer in Zeiten knapper Fachkräfte mehr Aufträge bearbeiten, die dringend zur Umsetzung der Energiewende benötigt werden.

Stabilus übernimmt Automation-Spezialisten DESTACO

Die Stabilus SE, einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb des Industrial-Automation-Spezialisten DESTACO von der Dover Corporation, eines weltweit diversifizierten Industrieunternehmens mit Hauptsitz in den USA, unterzeichnet.

Industrieservicespezialist ROBUR wird Teil von SPIE

ROBUR, der 2015 in München gegründete Industrieservicespezialist für digitale Transformation und ökologischen Wandel, wird Teil von SPIE. Nach Abschluss der Transaktion soll ROBUR als eigener Geschäftsbereich von SPIE Deutschland & Zentraleuropa etabliert werden,

WAGO investiert über 50 Mio. Euro in "Tor zur Welt"

Über 50 Millionen Euro investiert WAGO in ein modernes Zentrallager in Sondershausen. Ende 2024 soll das neue Logistikzentrum den Betrieb aufnehmen.