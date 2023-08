„Wir haben seit dem Einstieg von Bürkert im Jahr 2021 erfolgreich an der Weiterentwicklung der Technologie von ReseaTech arbeiten können und gemeinsam marktreife Produkte entwickelt. Wir freuen uns jetzt darauf, zusammen mit Bürkert das Geschäft von ReseaTech weiterentwickeln zu können und mit Bürkert einen leistungsfähigen Partner gefunden zu haben, der uns ideal ergänzt“, sagt Simon Zumbrunnen, CEO und Mitgründer von ReseaTech. Das Schweizer Start-up wird auch weiterhin am Standort in Burgdorf entwickeln und produzieren und bisherige Kundenbeziehungen und Projekte werden fortgesetzt.

Mit seiner innovativen Ventil- und Systemkompetenz ist Bürkert Fluid Control Systems seit vielen Jahren mit der Messung, Steuerung und Regelung kleinster Flüssigkeitsmengen erfolgreich. Auf diesem Gebiet ist auch das 2015 aus der Berner Fachhochschule heraus gegründete Start-up ReseaTech tätig, welches technologisch führend in der Messung kleinster Tröpfchen und Sensorik im Bereich der Regelung und Abfüllung von Flüssigkeiten ist. Die Sensorsysteme sind in der Lage, bereits Flüssigkeitsmengen ab einer Größe von nur 50 Nanoliter zu messen.

Die Partnerschaft mit ReseaTech stellt für Bürkert einen wichtigen Schritt dar, die Technologieführerschaft weiter auszubauen: „Mit dem Know-how von ReseaTech erweitern wir gezielt unsere Kompetenzen im Mikrofluidik-Bereich und können so unseren Kunden die besten Lösungen am Markt anbieten. Die bisherigen Erfolge und die gute Zusammenarbeit mit dem Team von ReseaTech waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung, die Partnerschaft zu vertiefen“, sagt Bürkert-Geschäftsführer Georg Stawowy über die strategische Investition.