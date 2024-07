Kompakt und vielseitig einsetzbar ist der neue PPC2-CW133-EHL von ICP Deutschland. Kompakt mit einer Größe von nur 328x204x62 mm. Vielseitig unter anderem durch das 13,3“ Display, welches durch seine Auflösung von 1920 x 720 Bildpunkten neue Möglichkeiten der Darstellung eröffnet. Mit einer Helligkeit von 400 cm/m2, einem Blickwinkel von 170°/170° und einem Kontrastverhältnis von 800:1 eignet es sich bestens für industrielle Anwendungen. Der PCAP Touch Screen wurde so eingestellt, dass er neben der normalen Nutzung auch Nass- und Handschuhbetrieb unterstützt. Außerdem verfügt er über eine Antireflexionsbeschichtung und UV-Schutz für einen verbesserten Einsatz bei Oberlicht.



Das Herzstück, der Intel® Celeron® Prozessor J6412 liefert gute Prozessorleistung mit einer maximalen Turbo Frequenz von bis zu 2,6GHz. Trotz vier Prozessorkernen liegt die Verlustleistung bei nur 10 Watt, was zu einem Gesamtverbrauch des Panel PC von gerade einmal 21 Watt führt. Bestückt mit 8GB DDR4 Arbeitsspeicher bietet der PPC2 genügend Arbeitsspeicher für Betriebssystem und Anwendungen. Speichermedien können auf dem M.2 2242 Steckplatz mit M Key verbaut werden. Ferner stehen ein HDMI Ausgang, Dual 2.5 GbE, zwei USB 3.2 Gen2 (10Gb/s), vier USB 2.0 Ports, eine RS-232/422/485 sowie drei RS-232 Schnittstellen für den Anschluss weiterer Peripherie zur Verfügung. Der PPC2-CW133 kann mit 12 bis 24 VDC Spannung in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C betrieben werden. Auf Wunsch liefert ICP Deutschland den PPC2-CW133 als Ready-to-Use System mit industriellem Speichermedium und Betriebssystem.