Das E420 Embedded System von ICP Deutschland weckt den Schwaben in dir. Industriell ausgelegt und dennoch preiswert mit nur 10 Cent auf den Kubikzentimeter. Das E420 Embedded System ist mit dem H610 Chipsatz ausgestattet und unterstützt die 12te und 13te Generation der Intel Core I Prozessoren. Von der Celeron Einstiegsklasse bis hin zum Core i9, können alle Alder Lake und Raptor Lake mit einer TDP von 35 Watt verwendet werden. Zwei DDR5 SO-DIMM Sockel fassen bis zu 64GB Arbeitsspeicher. Für den Anschluss von Monitoren bietet das System einen HDMI und einen DisplayPort Anschluss. Die Intel UHD Grafik liefert eine maximale Auflösung von 4K. Für Erweiterungen stehen ein M.2 2230 sowie ein M.2 3042 Slot zur Verfügung. Speichermedien lassen sich beim E420 im 2,5“ Slot oder im ebenfalls vorhandenen M.2 2280 NVME SSD Slot verbauen. Ferner bietet der E420 einen GbE und einen 2.5GbE Port, zwei USB 2.0, vier USB 3.2 Ports, 8-bit GPIO, einen RS-232/422/485 sowie eine RS-232 Schnittstelle. Der E420 kann lüfterlos in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C mit einer Eingangsspannung von 12V betrieben werden. ICP Deutschland bietet mit dem E420 ein weiteres Embedded System, welches für den Einsatz als Inferenz System vorbereitet ist. Der E420 kann um einen Hailo-8TM KI IC erweitert werden. Durch die Hailo-8TM Erweiterung wird der E420 in die Lage versetzt Inferenz direkt an der Edge auszuführen. Daten können so direkt an der Maschine verarbeitet und ausgewertet und Entscheidungen in „Echtzeit“ getroffen werden, ohne auf die Cloud zurückzugreifen. Auf Wunsch liefert ICP Deutschland den E420 als Ready-to-Use System mit geeigneten industriellen Speichermodulen und Solid State Disks.