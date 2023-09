Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde – und auch österreichische Unternehmen kommen an der neuen Technologie nicht mehr vorbei. Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte Österreich unter 168 heimischen Führungskräften stehen beachtliche 93 % der Betriebe dem Einsatz von KI positiv gegenüber. In der Praxis wird die Technologie aber noch kaum genutzt.„Lediglich in zwei von zehn Unternehmen wird KI schon jetzt in größerem Ausmaß eingesetzt. Beim Rest spielt sie nur eine kleine bis gar keine Rolle. Hier bleibt viel Potenzial liegen. Das muss sich ändern, denn Fakt ist: KI ist gekommen, um zu bleiben“, weiß Evrim Bakir, Managing Partnerin im Consulting bei Deloitte Österreich.

Trotz Zurückhaltung wissen die Unternehmen über den Mehrwert der neuen Technologie Bescheid. Vor allem in der Effizienzsteigerung (91 %) sowie der Reduktion repetitiver Aufgaben (87 %) sehen sie Potenzial. Für rund zwei Drittel birgt KI zudem für die Entwicklung neuer und innovativer Services eine große Chance. Auch bei der Kompensation von fehlendem Personal (59 %), der Fehlerreduktion (59 %) sowie der Förderung agiler Prozesse (49 %) können KI-Anwendungen laut den Befragten zu einem zentralen Hilfsmittel werden. Hinsichtlich der Entstehung neuer Jobs (27 %) glauben hingegen deutlich weniger an einen signifikanten Mehrwert.

„Die Unternehmen, die die Technologie bereits nutzen, setzen sie hauptsächlich im Bereich der Prozessautomatisierung ein. Künftig werden sich die Anwendungsfelder aber mit Sicherheit weiter ausweiten und von Qualitätskontrolle über Contenterstellung bis hin zu Betrugserkennung reichen. Dann wird auch die Hebelwirkung von KI für die Schaffung neuer Jobprofile einsetzen“, erklärt Stevan Borozan, Director und Leiter des Digital Transformation Teams bei Deloitte Österreich.