ABB setzt auf Wachstum in den USA und investiert in das Elektrifizierungs- und Automationsgeschäft, um die steigende Nachfrage branchenführender Kunden zu befriedigen und gleichzeitig die Energiewende und den Trend zur Produktionsverlagerung zu unterstützen. Die USA sind mit einem Anteil von 24 Prozent am Jahresumsatz der größte Markt von ABB.



"Die USA sind für den Erfolg von ABB von entscheidender Bedeutung. Der Markt wird weiter wachsen und von unserem Produktportfolio profitieren, das den Übergang in eine energieeffizientere Zukunft ermöglicht", sagt Björn Rosengren, CEO von ABB. "Derzeit werden 85 Prozent des Umsatzes von ABB in den USA mit Produkten erzielt, die vor Ort hergestellt werden, was den Kunden eine sicherere Lieferkette bietet und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Fertigung in Amerika erhält.

Die Technologie von ABB kommt in allen Wirtschaftsbereichen zum Einsatz, vom Verkehrswesen über die Versorgungswirtschaft bis hin zum Bauwesen. Kürzlich verabschiedete Gesetze wie der Inflation Reduction Act, der CHIPS Act und der Infrastructure Investment and Jobs Act geben ABB das Vertrauen, in Produktionskapazitäten, Vertriebssysteme und technologische Innovationen zu investieren, um Produkte und Dienstleistungen näher an die Kunden zu bringen.