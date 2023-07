„Wir sind dankbar, dass wir mit Ulrich Engenhardt einen ausgewiesenen Top-Manager mit großer Expertise im Aufbau und der internationalen Ausrichtung von Business Units gefunden haben“, sagt Markus Asch, CEO Rittal International und Rittal Software Systems: „Mit den Business Units Industrie, IT, Energy & Power, Cooling und Service sind wir weltweit nah an den Märkten und Kunden, um ihnen spezifisch je nach Anforderung in den jeweiligen Branchen bestmöglich dienen zu können.“

Ulrich Engenhardt war in den vergangenen 20 Jahren im Top-Management mittelständischer Unternehmen im Maschinenbau, der Automotive-Branche sowie der Medizintechnik tätig. Zuletzt führte er als Executive Vice President die Business Unit Professional Products der Alfred Kärcher SE & Co. KG. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei diesem beeindruckenden Unternehmen“, so Engenhardt: „Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist der gesamtheitliche Ansatz entlang der Wertschöpfungskette unserer Kunden. Mit der Kombination von Hardware und Software können wir ihnen helfen, aktuelle Themen wie Energieeffizienz und Produktivität schneller und besser zu lösen – gerade heute eine große Herausforderung und eine Chance.“

Rittal und die Friedhelm Loh Group stehen für Innovationskraft, sagt der neue CBO: „Dieses Familienunternehmen bringt den Mut auf, immer wieder Bestehendes zu hinterfragen und gezielt und übergreifend in Innovationen für die Zukunft zu investieren. Dieses Chancendenken und Unternehmertum beeindruckt mich. Außerdem leben die Menschen in diesem Unternehmen eine starke Wertekultur. Ich bin dankbar für das Vertrauen von Friedhelm Loh, dem Management und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Ulrich Engenhardt folgt auf Uwe Scharf, der bei Rittal innerhalb der Geschäftsführung die Leitung des Rittal Vertriebs Deutschland übernimmt.