„Ich danke Markus Vatter bereits heute herzlichst für sein langjähriges Engagement. Er hat in seiner siebzehnjährigen Vorstandsarbeit wesentlich zur Stabilität des Unternehmens beigetragen. Ich wünsche Markus Vatter privat und beruflich alles Gute für die Zukunft“, sagte Dr. Robert Bauer, Aufsichtsratsvorsitzender der SICK AG. „Gleichzeitig wünsche ich Jan-H. Eberhardt einen guten Start bei SICK und viel Erfolg in seiner neuen Position. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er die nachhaltige Strategie des Unternehmens in den Bereichen Finance & IT weiter vorantreiben wird“, so Bauer weiter.

Markus Vatter trat am 1. Juli 2006 als Vorstand in die SICK AG ein und war zuvor ab 2001 als kaufmännischer Geschäftsführer für die KaVo Dental GmbH tätig. In seiner Amtszeit als Vorstand der SICK AG stärkte der studierte Wirtschaftsingenieur die Internationalisierungsstrategie, baute die IT-Infrastruktur maßgeblich aus und begleitete so die Entwicklung der SICK AG vom Sensorhersteller hin zum Anbieter softwarebasierter Sensorlösungen für die industrielle Automation. Nach mehr als zwei Jahrzehnten in Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen hat sich der 56-jährige Markus Vatter dazu entschieden, die nächste berufliche Phase einzuläuten und seine Expertise gänzlich in den Aufsichtsratsgremien mehrerer Technologieunternehmen einzubringen.