Join. Apply. Grow. : Rittal Application Center in Wien eröffnet

Wie schaffen Steuerungs- und Schaltanlagenbauer den Sprung in die Welt der Digitalisierung und Automatisierung – und wie können sie sich für die Zukunft fit machen? Die Antworten findet man im neuen Rittal Application Center (RAC) in Wien, das am 15. März feierlich eröffnet wurde.