Im Frühjahr 2023 wurden zum fünften Mal mehr als 100 Führungspersönlichkeiten österreichischer Industrieunternehmen zur Situation des eigenen Unternehmens, zum Markt, zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Einsatz von Robotik und Assistenzsystemen befragt. Ziel der Befragung ist eine regelmäßige und methodisch fundierte Darstellung des Status quo sowie der Zukunftserwartungen der heimischen Industrie. Die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Assistenzsysteme spielen dabei eine zentrale Rolle. Über 60 Prozent der MitarbeiterInnen der am Panel teilnehmenden Unternehmen sind direkt in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen tätig. Die durchschnittliche Anzahl der MitarbeiterInnen der befragten Unternehmen lag im Jahr 2022 weltweit bei 10.370 und in Österreich bei 1.066. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Industriepanel ist in diesem Jahr von 21 auf 29 Prozent gestiegen.



Die aktuelle Studie sowie die bisherigen Ausgaben stehen auf der Made in Austria Webseite zum Download zur Verfügung.