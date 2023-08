Flexim hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und bringt mit einer installierten Basis von mehr als 100 000 Durchflussmessgeräten und ca. 450 Mitarbeitern eine hochdifferenzierte, komplementäre Technologie und starke Kundenbeziehungen zu Emerson. Flexim bietet hochpräzise, wartungsarme Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmesstechnik für ein breites Spektrum attraktiver Endmärkte, darunter Chemie, Wasser und Abwasser, Biowissenschaften, Lebensmittel und Getränke sowie Energieerzeugung. Die Transaktion wird das Automatisierungsportfolio und die Messkapazitäten von Emerson erweitern und die bestehenden Positionen in der Durchflussmessung in den Bereichen Coriolis, Differenzdruck, Magnetometer und Wirbelstrommessung ergänzen. Aufgrund des günstigen Endmarktwachstums und der Technologieführerschaft wird erwartet, dass der weltweite Markt für Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmesser längerfristig jährlich im hohen einstelligen Bereich wachsen wird. Nach Abschluss der Transaktion soll der Berliner Hauptsitz von Flexim zum Kompetenzzentrum für Ultraschall-Durchflussmessung von Emerson werden.

Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson: „Flexim bringt eine aufregende neue Technologie mit, die es uns ermöglichen wird, unser Wachstum zu beschleunigen. Die Kombination von Emersons umfassender Messtechnik-Suite und der innovativen Technologie von Flexim wird den Wert, den wir unseren Kunden in einer Vielzahl von Branchen bieten, erhöhen.Wir freuen uns darauf, die qualifizierten und engagierten Mitarbeiter von Flexim bei Emerson willkommen zu heißen, wo sie weiterhin eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Unternehmens spielen werden.“