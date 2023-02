AIM Austria GmbH und das Vienna Convention Bureau im WienTourismus konnten in einem gemeinschaftlichem Akquiseprozess an der TU Wien die 45. International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2026 erstmals für Wien gewinnen. An der Bewerbung beteiligt war auch das Messe Wien Exhibition & Congress Center, in dem die Konferenz stattfinden wird. Ein innovatives Veranstaltungskonzept unter dem Motto „Robots for all“ und umfangreiches Rahmenprogramm sowie die breite Palette an kulturellen Highlights, hervorragende Infrastruktur und gelebte Internationalität waren entscheidende Faktoren bei der Bewerbung um die Flaggschiff-Konferenz der Robotics and Automation Society (RAS) des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

„Die Ausrichtung eines Kongresses in der Größenordnung der ICRA bietet die ideale Plattform, um die Bedeutung der Robotik für die breite Gesellschaft hervorzuheben. Unser Ziel ist es, die Vorteile dieser Technologien greifbar und erlebbar zu machen. Mit der Ars Electronica als Kooperationspartner für die Events und Shows in der Wiener Innenstadt und der Ausstellung ‚Long Day of the Robots‘ als Teile des Programms wollen wir explizit auch die Nachfolgegeneration ansprechen und für unsere Disziplin begeistern", so Markus Vincze, Vorsitzender des ICRA-Kongress-Komitees



Als weltweit größte technische Fachorganisation setzt sich IEEE für den Fortschritt von Technologie zum Nutzen der breiten Bevölkerung ein. Bereits vor der Zusage der ICRA 2026 gab es zwischen IEEE und Wien eine ganz besondere Verbindung: Im zweiten Wiener Gemeindebezirk befindet sich der einzige IEEE-Sitz in Europa, das European Technology Center. Der aktuelle Akquise-Erfolg bestätigt Wiens ungebrochene Attraktivität als Tagungsmetropole – zuletzt wurde diese mit dem weltweit 1. Platz im aktuellen Ranking der International Congress and Convention Association (ICCA) bestätigt.