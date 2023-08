Die Zusammenarbeit mit Pratexo soll Kunden von ABB helfen, Edge-basierte Netzwerke und Lösungsarchitekturen zu implementieren, die Echtzeit-Erkenntnisse liefern und zusätzliche Vorteile mit sich bringen: Der Datentransfer in die Cloud verringert sich, Datenschutz und Datensicherheit werden verbessert, und der Betrieb ist auch ohne Internetverbindung möglich.

Ein Beispiel hierfür sind maßgeschneiderte, dezentrale Softwarelösungen, mit denen Verteilnetzbetreiber elektrische Systeme in Echtzeit steuern, überwachen und bewerten können. Außerdem können sie potenzielle Ursachen von Maschinenstörungen ermitteln und Vorgänge auf lokalster Ebene optimieren. Das ermöglicht die Anpassung an sich rasant verändernde Umstände, etwa indem Maßnahmen im Fall von Veränderungen bei Stromverfügbarkeit und -verbrauch eingeleitet werden.

"Wir sind bestens positioniert, um Kunden in jeder Phase ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit innovativen Start-ups wie Pratexo, und Investitionen in diese Firmen, erweitern wir unser technologisches Leistungsspektrum. Damit ermöglichen wir unseren Kunden bessere Industrie-4.0-Geschäftsergebnisse", sagt Stuart Thompson, Leiter der Division Electrification Service von ABB. «Mit dem offenen Technologie-Stack von Pratexo können wir den Übergang nahtlos, sicher und individualisiert umsetzen und skalieren.»

«In den vergangenen zwanzig Jahren ging es in der IT vorwiegend darum, die Datenverarbeitung in der Cloud zu zentralisieren. In den nächsten zehn Jahren wird es darum gehen, dies mit einem hybriden Edge-to-Cloud-Ansatz auszugleichen, also die richtige Verarbeitung an der richtigen Stelle und auf der richtigen Ebene vorzunehmen. Unsere enge Zusammenarbeit mit ABB wird diesen Wandel erleichtern und beschleunigen», ergänzt Blaine Mathieu, CEO von Pratexo.