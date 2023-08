Parallel dazu plant Beckhoff weiterhin den Aus- und Neubau seiner Produktionen im entstehenden interkommunalen Gewerbegebiet Varensell, welches direkt an den jetzigen Hauptsitz des Unternehmens in Verl-West angrenzen wird. Ebenso soll an der Gütersloher Straße der geplante Verwaltungscampus entstehen. „Durch die neue Immobilie in Rheda-Wiedenbrück gewinnen wir nun erheblichen zusätzlichen Raum als Ergänzung zu unserem Produktions- sowie Verwaltungscampus in Rietberg und Verl. Das hilft uns auch in Zukunft, unser Unternehmen am Standort Ostwestfalen-Lippe weiterzuentwickeln. Nur wenn wir die benötigten räumlichen Kapazitäten haben, werden wir in der Lage sein, der immer steigenden Nachfrage nach Automation gerecht zu werden“, so Johannes Beckhoff weiter.