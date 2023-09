Daniel Langmeier, seit Juli 2023 neuer Geschäftsführer der SMC Deutschland: „Als Industrieunternehmen ist es unser Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden und auch gegenüber der Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen – als Arbeitgeber und hinsichtlich der Schonung der Ressourcen, Stichwort CO2-Reduktion. Natürlich stehen wir hier in Europa, in Deutschland, vor großen Herausforderungen, aber es kommt darauf an, wie wir diese angehen. Daher freut es mich, wenn hier vor den Toren Frankfurts Innovation entsteht und für die Zukunft gebaut wird.“

Auf die Eröffnungsrede folgten einige Grußworte prominenter politischer Vertreter und Vertreterinnen. So drückte Kirsten Schoder-Steinmüller, Präsidentin der IHK Offenbach am Main, ihre Zufriedenheit über die Firmenerweiterung aus. „Ich freue mich sehr darüber, dass SMC seinen Stammsitz in Egelsbach expandiert und somit die Region sowie den Produktionsstandort Deutschland stärkt.“ Der Landrat des Landkreises Offenbach, Oliver Quilling, stellte die Wichtigkeit der Firma als Wachstumsgarant und starker Impulsgeber auch über Deutschlands Grenzen hinaus in den Vordergrund: „SMC hat sich in den vergangenen Jahren im Kreis Offenbach zu einem wichtigen Imageträger und Arbeitgeber etabliert. Die Eröffnung des Neubaus steht für starkes und nachhaltiges Wachstum und ist ein wichtiges Zeichen, den Standort Deutschland im internationalen Vergleich attraktiver zu machen.“