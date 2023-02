Andy Gu, Aufsichtsratsvorsitzender von KUKA, sagt: "Peter Mohnen und Alexander Tan haben das Unternehmen KUKA in schwierigen Verhältnissen stabilisiert und den Kurs auf globales Wachstum selbst unter herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen gesetzt. Wir freuen uns, weiter mit den beiden Top-Führungskräften bei KUKA zu planen.“

KUKA hat im vergangenen Jahr Rekorde in Auftragseingang und Umsatz verzeichnet. So konnte das Unternehmen trotz Lieferengpässen, großer Mehraufwendungen in der Beschaffung von Vorprodukten sowie hohen Teuerungsraten sein operatives Ergebnis ausbauen. Besonders in Nordamerika sowie in China wuchsen die Auftragszahlen stark an. Zudem überzeugt KUKA in immer mehr Branchen, von Elektronik bis zu Logistik und Konsumgüter, sodass neben dem Automotive-Bereich mittlerweile mehr als 50% des Umsatzes in der General Industry generiert werden. Auch legte die Zahl der Beschäftigten an allen großen Standorten zu.

Dieses Jahr feiert KUKA sein 125-jähriges Bestehen. 1898 hatten Johann Keller und Jakob Knappich den Augsburger Traditionskonzern mit einer Fertigung für Acetylen-Scheinwerfer gegründet, damals noch unter dem Namen „Keller und Knappich Augsburg“, welcher später zum Akronym KUKA verkürzt wurde.