Größere Unternehmen erweisen sich als Vorreiter beim Einsatz von KI in der Praxis. Größere Unternehmen nutzen bzw planen KI im Vergleich zu kleinen und mittleren Unternehmen verstärkt. 50% der Studienteilnehmenden aus Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten geben an, dass in ihrem Unternehmen bereits KI eingesetzt wird, Weitere 38% dieser Teilstichprobe bestätigen die Planung des KI-Einsatzes. Im Vergleich hierzu geben 65% der Studienteilnehmenden, welche in Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten arbeiten an, dass KI weder eingesetzt noch ihr Einsatz geplant ist.