1993 bezog ABB Robotics das knapp 50 000 Quadratmeter grosse Gebäude, in dem seit 2015 Roboter produziert werden. Damit war ABB Robotics das erste globale Unternehmen für Industrierobotik, das sich vollständig zur Roboterproduktion in Nordamerika bekannte. Durch die Erweiterung und den verstärkten Einsatz von Automationstechnik in der Fabrik entstehen neue Arbeitsplätze, die das ABB Robotics Packaging & Logistics Headquarters in Atlanta, Georgia, und den Robotics Lifesciences and Healthcare Hub im Texas Medical Center in Houston, Texas, unterstützen werden. ABB beschäftigt in Auburn Hills zurzeit 350 Mitarbeitende.

"Die erweiterte Anlage wird mit fortschrittlichster Technologie ausgestattet, und KI-fähige Roboter und intelligente digitale Produktionssysteme werden die Herstellung modernster Kundenlösungen unterstützen", sagt John Bubnikovich, Leiter der Division ABB Robotics in den USA. "Nahezu jeder Aspekt des Standorts wird optimiert, um unsere Bemühungen um die Anwerbung, Bindung und Förderung der besten Köpfe im Automatisierungsbereich zu stärken. Gleichzeitig bauen wir ein Fertigungszentrum und eine Zentrale in den USA auf, die einem weltweit führenden Anbieter von Automationstechnik gerecht werden."

Im Rahmen dieser Investition implementiert ABB neueste Digital- und Automatisierungstechnologien, um in den USA die nächste Generation von Robotern für den amerikanischen Kontinent herzustellen. Dabei werden der Lieferprozess gestrafft und die Vorlaufzeiten reduziert. Fast 90 Prozent der Roboter für Kunden in den USA, Kanada, Mexiko und Südamerika werden schon bald in Auburn Hills produziert. Anstelle herkömmlicher fest installierter Montagelinien werden im Werk flexible, modulare Fertigungszellen zum Einsatz kommen, die digital vernetzt sind und von intelligenten autonomen mobilen Robotern bedient werden. KI-gestützte Robotersysteme werden Aufgaben wie Schrauben, Montieren und Materialhandhabung übernehmen. So werden Mitarbeitende von diesen Aufgaben entlastet und können höherwertigeren Tätigkeiten nachgehen.