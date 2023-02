Bohn verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Industrieerfahrung aus seiner Zeit bei zwei Konzernen und einem mittelständischen Unternehmen. Nach seinem Studium der Elektrotechnik in Karlsruhe hat der Ingenieur beim Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen AG zunächst Maschinensteuerungen entwickelt und war danach für verschiedene Bereiche in der Informationstechnik verantwortlich. Nach seinem Wechsel zur SAP SE hat er in mehreren Bereichen entlang der Software-Wertschöpfungskette gearbeitet und hierbei Entwicklungs- und Produktmanagement-Teams verantwortet. Danach hat er als Geschäftsführer das mittelständische Softwareunternehmen TDM Systems GmbH geleitet.

"Die Weiterentwicklung und Standardisierung der Kommunikationstechnologien ist ein Top-Thema für die erfolgreiche Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie. Ich freue mich darauf, die innovativen Kommunikationstechnologien beim weltweit führenden Industrieverband zur Standardisierung und Verbreitung industrieller Kommunikationstechnologien begleiten und weiter vorantreiben zu können“, so der neue Geschäftsführer Dietmar Bohn.