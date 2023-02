Vor seiner Zeit bei Siemens, war Klaus Löckel Executive Vice President Business Development bei Hexagon Manufacturing Intelligence. Davor war er acht Jahre bei Dassault Systèmes. Dort leitete er den Vertriebsbereich Transportation & Mobility sowie Business Transformation bevor er 2018 zum Geschäftsführer ernannt wurde. Des Weiteren war er sechs Jahre lang in Vertriebspositionen bei SAP, drei Jahre lang CIO und über zwei Jahre Senior Aftersales Manager bei Daimler in Dänemark und Deutschland. Löckel hat einen Master of Science in Luft- und Raumfahrttechnik von der Universität Stuttgart, Deutschland.

Christopher-Alexander Unkauf hat seine 17-jährige Karriere bei Siemens in Zug und München verbracht. Vor seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer in Österreich und der Schweiz bei Siemens Digital Industries Software war Christopher Unkauf Head of Finance für die DACH-Region sowie CFO für Siemens Digital Industries Software in Österreich, der Schweiz und verantwortlich für 15 weitere Länder in Mittelosteuropa. Zuvor war er bei der Siemens AG in München in den Bereichen M&A Transaction Support und Internal Audit tätig. Er begann seine Karriere bei der Siemens Building Technologies Division in Zug, Schweiz. Er besitzt einen MBA der Universität St. Gallen, Schweiz.