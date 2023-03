Mit Claus Bischoff verstärkt ein ausgewiesener und anerkannter Experte für Engineering, Automatisierung und Mechatronik das oberste Führungsgremium der Lenze SE. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau digitaler und agiler Ansätze sowie der Organisations- und Geschäftsentwicklung in global agierenden Unternehmen. Der promovierte Ingenieur (PhD in Mechatronik & Automation) wechselt vom Mechatronikspezialisten Marquardt GmbH zu Lenze, wo er zuletzt als Geschäftsführer und CTO die Ressorts Engineering, Sales & Business Units verantwortete. Zuvor war Claus Bischoff bei der Continental AG als Head of Engineering für die Entwicklung im Bereich Hybrid- und Elektrofahrzeugsysteme verantwortlich sowie in leitenden Positionen für die Magna International AG und die Robert Bosch GmbH tätig.