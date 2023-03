Der Einsatz dieser digitalen Technologien treibt zudem eine nachhaltige Produktion weiter voran – ein zentrales Thema auch in der Reifenindustrie. Hierfür arbeitet Siemens bei den zukünftig eingesetzten Hardwareprodukten an besonders langen Produktlebenszyklen und ermöglicht die einfache Integration von soft- und hardwareseitigen Innovationen entlang des Lebenszyklus von Maschinen. Zudem gewährleistet Siemens technische Unterstützung und arbeitet an langfristiger Ersatzteilverfügbarkeit.

Im Bereich Digitalisierung haben Siemens und Continental Tires bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet: Ein Beispiel hierfür ist der digitale Zwilling einer Extrusionsanlage, der unter anderem für die virtuelle Inbetriebnahme verwendet wird. Außerdem setzt Continental Tires Siemens Edge-Technologie und Cloud-Hosting von Mendix-Applikationen ein.