Wie bei allen WAGO Neubauprojekten wurden auch in Sondershausen die Energieeffizienz und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen bei der Planung berücksichtigt. Gebaut wird mit umweltfreundlichen Bau- und Dämmstoffen. Auch eine effiziente Energieversorgung entsteht. Ausgestattet wird der Neubau dazu mit modernen Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen zur eigenen Stromgewinnung. Die Gebäudetechnik wurde über ein Projekt mit der Hochschule Nordhausen über Energiesystemmodellierungen und Simulation so geplant, dass auf fossile Feuerstätten und einen Gasanschluss komplett verzichtet wird. Damit entspricht der Neubau dem strengen Effizienzstandard KFW 40 EE. Dieser setzt voraus, dass mindestens 55 Prozent der Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes aus erneuerbaren Energien stammen.

Während der gesamten Entwicklung des Standortes spielte der interne Know-how-Aufbau eine zentrale Rolle. Das neue Zentrallager ist damit das Ergebnis jahrelanger Logistikexpertise im eigenen Haus. „Gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Automatisierung hilft uns dieses Fachwissen dabei, den Standort zukunftsfähig zu entwickeln und nachhaltig zu sichern. Mit der Erweiterung bleiben wir nicht nur technologisch auf der Höhe der Zeit, sondern sichern langfristig Arbeitsplätze in der Region“, so Heiner Lang. Mehr als 1.000 Mitarbeitende sind derzeit am Standort Sondershausen tätig. Damit gehört WAGO zu den größten Arbeitgebern Nordthüringens. Durch den hohen Automatisierungsgrad wird der Bedarf an Fachkräften wie Technikern weiter steigen. Nicht zuletzt deshalb ist die Grundsteinlegung in Sondershausen für WAGO ein Ausdruck der Zuversicht für eine langfristig erfolgreiche Entwicklung.