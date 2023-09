Ziel von TRUMPF ist, als Lösungsanbieter für die vernetzte Fertigung die Region Südosteuropa künftig besser zu bedienen. „Wir erwarten in Ungarn in den nächsten Jahren einen wachsenden Absatzmarkt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt mehr denn je in der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Diese Investition stärkt unser Geschäft in Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Slowenien und der Türkei“, sagt TRUMPF Chefin Nicola Leibinger-Kammüller.

Mittelfristig plant TRUMPF auf den genannten Märkten in den nächsten zwei Jahren einen Gesamtumsatz von mehr als 100 Mio. Euro zu erwirtschaften. In Ungarn gebe es starke Produktionsstandorte deutscher Automobilmarken und Zulieferer. Zudem kämen TRUMPF Laser in den Werken koreanischer Autobatteriehersteller zum Einsatz, die in Ungarn für den europäischen Markt fertigen. Die Investitionssumme für das neue, voll eingerichtete Gebäude und die Demo-Fabrik beläuft sich auf rund 13 Millionen Euro. Insgesamt beschäftigt TRUMPF in Ungarn derzeit rund 90 Mitarbeiter.