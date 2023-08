Standort Aurangabad : Endress+Hauser eröffnet neue Produktionsanlage in Indien

Endress+Hauser hat ein neues Produktionsgebäude auf seinem Campus in Aurangabad/Indien eröffnet. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur das Engagement des Unternehmens in der Region, sondern bekräftigt auch seine kontinuierlichen Investitionen in erstklassige Produktions- und Arbeitsumgebungen.