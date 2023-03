Bis 2025 will Leuze seinen Umsatzwachstum gegenüber 2020 verdoppeln. Mit einem Umsatzplus von 25 Prozent kam Leuze diesem ambitionierten Ziel in 2022 wieder einen großen Schritt näher. Und das Unternehmen wird weiter investieren: in internationale Strukturen sowie in ihre Mitarbeitenden und neue Talente. Bedingt durch das starke Wachstum begann Leuze das gesamte Unternehmen nach und nach systematisch - prozessual und organisatorisch - auf eine breitere Basis zu stellen. Bereits seit einem Jahr verstärken Helge Held als CFO und kaufmännischer Geschäftsführer und Henning Grönzin als CTO und technischer Geschäftsführer die Leuze Geschäftsleitung.

Nun wurde Xavier Hamers zum neuen CEO ernannt. Der gebürtige Niederländer verfügt über einen fundierten technischen und betriebswirtschaftlichen Background. Zudem bringt er langjährige und internationale Vertriebserfahrung im Sales und Business Development mit. Sein erklärtes Ziel: „Technik muss so gestaltet und serviceorientiert eingesetzt werden, dass sie unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet und diese in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich macht“.