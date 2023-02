Auf die Frage, wie man Weltmarktführer wird, antwortet der CEO der Leuze electronic-Gruppe und Vorsitzende der Geschäftsleitung Ulrich Balbach: „Alles, was wir tun, tun wir mit Entschlossenheit, Neugier und Leidenschaft. Das zeichnet uns – die Sensor People - aus. Und so machen wir unsere Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich. Denn ihr Erfolg ist unser Antrieb. Dafür entwickeln wir immer wieder gemeinsam mit ihnen Innovationen und schaffen neue Maßstäbe am Markt.“