„Seit 2015 hieß es regelmäßig, dass Firmen Teil der ROBUR werden. Nun freuen wir uns, das Signing mit SPIE zu verkünden. Damit wird die ROBUR Teil von SPIE werden“, erklärt Jan Jörg Müller-Seiler, Geschäftsführer/CEO und Managing Partner der ROBUR die neueste Entwicklung innerhalb der ROBUR.

ROBUR wird zukünftig Teil von SPIE Deutschland & Zentraleuropa und ist damit die dritte Plattformakquisition der SPIE Gruppe in Deutschland und Zentraleuropa, die ähnlich wie ROBUR einen starken Wachstumskurs verfolgt. „Innerhalb von zehn Jahren haben wir SPIE Deutschland & Zentraleuropa zum führenden Multitechnik-Dienstleister aufgebaut. Wir sind Marktführer im technischen Facility Management und führender Dienstleister im Energieinfrastrukturmarkt, wir haben eine starke Position in der Gebäude-, Verkehrs- und Automatisierungstechnik sowie im Bereich der Informations- und Kommunikationsservices. Mit ROBUR werden wir nun auch deutlich sichtbar in den Industrieservices“, skizziert Markus Holzke, Geschäftsführer/CEO von SPIE Deutschland & Zentraleuropa den Wachstumskurs und sagt weiter: „Unsere Wachstumsambition geht weiter. Wir wollen unsere Marktposition weiter ausbauen. Es ist unser Anspruch, für unsere Kunden der Partner der Wahl für technische Dienstleistungen zu sein, wenn es um seine klimafreundliche und digitale Zukunft geht.“