Nach Angaben des Weltroboterverbandes IFR waren 2022 weltweit rund eine halbe Million Industrieroboter installiert - etwa doppelt so viele wie sieben Jahre zuvor. Der internationale Automatisierungswettlauf spiegelt sich in der Roboterdichte der Volkswirtschaften wider: China hat mit 322 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe die USA (274 Einheiten) bereits 2021 überholt. Nach einer aktuellen Prognose des VDMA Robotik + Automation wird China bereits 2023 Deutschland bei der Roboterdichte überholen und damit einen höheren Automatisierungsgrad aufweisen. „Wir begrüßen die Initiative des Zukunftsrats des Bundeskanzlers, die Robotik und Automation in Deutschland zu stärken“, sagt Frank Konrad. „Angesichts der neuen Herausforderungen bleibt im internationalen Wettbewerb keine Zeit zum Ausruhen.“