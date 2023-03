Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF stellt sich im Jahr des 100. Firmenjubiläums in den Führungsgremien neu auf. Mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahrs 2023/24 zum 1. Juli 2023 werden folgende Änderungen wirksam: Jürgen Hambrecht (76), seit 2013 Aufsichtsratsvorsitzender von TRUMPF, legt sein Mandat nach 10 Jahren altersbedingt nieder und scheidet aus dem Gremium aus. Peter Leibinger (55), stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Technology Officer (CTO), scheidet aus dem Vorstand aus. Er übernimmt das Amt des von Hambrecht. Elke Reichart (58), ehemals CDO der TUI AG, tritt in der Nachfolge von Claudia Eckert (64) in den Aufsichtsrat von TRUMPF ein. Christian Schmitz (63), als Vorstandsmitglied verantwortlich für den Geschäftsbereich Lasertechnik, scheidet nach Erreichen der Altersgrenze aus seinem Amt aus.

Neuer Vorstand für den Geschäftsbereich Lasertechnik wird Hagen Zimer (50). Der Physiker ist seit 2020 Geschäftsführer der TRUMPF Laser GmbH in Schramberg. Zuvor arbeitete er für das Unternehmen unter anderem in der Forschung und Entwicklung und war Geschäftsführer des Bereichs Diodenlaser von TRUMPF in den USA. Neuer Chief Technology Officer (CTO) im TRUMPF Vorstand wird in der Nachfolge von Leibinger Berthold Schmidt (54). Der Physiker ist seit April 2020 Geschäftsführer von TRUMPF Photonic Components in Ulm und seit 2013 bei TRUMPF, unter anderem als CTO für Forschung und Entwicklung des Geschäftsbereichs Lasertechnik sowie als Head of Corporate Research für den Zentralbereich Forschung und Entwicklung. In der erweiterten Geschäftsleitung scheidet Peter Bokelmann (62) aus Altersgründen als General Counsel aus dem Unternehmen aus.



Nachfolger als Geschäftsführer von TRUMPF in Schramberg wird Björn Dymke (47). Dymke ist seit 2008 bei TRUMPF und war zuletzt Leiter des Bereichs Finanzen und Controlling der TRUMPF Gruppe in Ditzingen. Davor war der Betriebswirt drei Jahre lang für den Finanz- und Verwaltungsbereich der TRUMPF Gesellschaften in Nordamerika verantwortlich.

TRUMPF-CEO Nicola Leibinger-Kammüller zu den heute bekannt gewordenen Veränderungen: "Herr Hambrecht hat sich als Vorsitzender des Aufsichtsrates von TRUMPF große Verdienste erworben. Durch seine Umsicht und seine Expertise konnten wir als Vorstand auch in schwierigen Zeiten wichtige Entscheidungen fällen. Ich danke ihm wie den drei scheidenden Kollegen für ihren Einsatz und ihre Loyalität. Sie haben wesentlich zum Unternehmenserfolg der letzten Jahre beigetragen. Mit den jetzigen Veränderungen im Vorstand und der Führung des Aufsichtsrates durch meinen Bruder stellen wir die Weichen für die Zukunft von TRUMPF im 100sten Jubiläumsjahr. Ab 1. Juli werden wir mehr denn je mit dem Anspruch wachsen, exzellente Produkte in einer sich verändernden Welt auf den Markt zu bringen.“