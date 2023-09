Bis 2030 wird die Nachfrage an jungen Menschen, die mit einem Lehrabschluss in das Berufsleben starten, stark steigen. Allein in Oberösterreich wird laut Fachkräftemonitor Oberösterreich von einem Engpass von rund 78.000 Personen ausgegangen. 2023 standen jedem Lehrstellensuchenden im Schnitt bereits drei offene Lehrstellen gegenüber. Patricia Neumann, CEO von Siemens Österreich, betonte bei der Eröffnung die entscheidende Rolle von Aus- und Weiterbildung für den Konzern: „Unsere Mitarbeitenden sind die Grundlage für unsere Innovationskraft und den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens. Wir setzen bewusst auf eine zukunftsgerichtete Ausbildung und eine Fülle an Weiterbildungsmöglichkeiten, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu den Fähigkeiten und dem Know-how zu verhelfen, die sie für ihre Karriere in einer digitalen und automatisierten Welt benötigen. Basis dafür ist auch eine kontinuierliche Anpassung unserer Lehrpläne an die Technologien, die den Markt prägen. Die Bandbreite reicht von Robotik über Data Analytics, künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge bis hin zu Ressourceneffizienz und sauberer Energie.“