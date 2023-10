„Die jahrzehntelange Kooperation zwischen Rockwell und Microsoft verdeutlicht unser kontinuierliches Bestreben, erstklassige Lösungen anzubieten, die unsere Kunden unterstützen und unsere gemeinsame Vision fördern, die Industrie durch Innovation und Zusammenarbeit voranzubringen“, sagt Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. „Gemeinsam gehen wir nicht nur auf aktuelle Marktbedürfnisse ein, sondern gestalten die technologische Zukunft der industriellen Automatisierung.“

Die Integration des Azure OpenAI Service in FactoryTalk Design Studio unterstützt Ingenieure bei der Code-Generierung mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache. So werden Routineaufgaben automatisiert und die Designeffizienz verbessert. Erfahrene Ingenieure werden in die Lage versetzt, die Entwicklung zu beschleunigen und Neueinsteiger effizienter und effektiver auf ihrem Lernweg begleiten zu können. Darüber hinaus wird diese Integration es ermöglichen, aus umfangreichen Informationssammlungen relevante Hilfestellung zur Weiterbildung von Entwicklern zu erhalten. Rockwell und Microsoft setzen große Erwartungen in die Ausweitung dieser integrierten Technologie, um weitere Herausforderungen zu bewältigen. Hierzu gehören Qualitätsmanagement und -verbesserung, die Fehlermöglichkeitsanalyse und die Schulung von Frontline-Mitarbeitern für die Ausführung von Fertigungsprozessen im Rahmen einer chatbasierten Zusammenarbeit mit erfahrenen menschlichen Mitarbeitern sowie mit Chatbots auf der Basis von Azure Open AI Service.