Das Wafer-EHL2 ist ein weiteres 3,5“ Board von ICP Deutschland aus dem Portfoliobereich der Embedded Boards. Das Mainboard ist mit einer Kühlschale ausgestattet, um die Wärmeabfuhr der verbauten Komponenten zu vereinfachen. Das Wafer-EHL2 ist mit Intel® Elkhart Lake Atom®, Pentium® und Celeron® Prozessoren erhältlich. Die Basisversion ist mit Celeron® J6412 ausgestattet. Dieser Prozessor hat vier Kerne und ebenso vier Threads. Die Basistaktfrequenz beträgt 2,0GHz, die maximale Taktfrequenz 2,6GHz.



8GB DDR4 Arbeitsspeicher sind vorinstalliert. Optional kann das Mainboard mit 16GB aufgerüstet werden. Für die Grafik Ausgabe stehen drei unabhängige Anschlüsse zur Verfügung. Ein HDMI Anschluss, ein Display Port, sowie ein iDPM Port. Für Netzwerkkonnektivität und Anwendungen mit hohem Datendurchsatz sind zwei Intel® I225V 2.5GbE Netzwerkcontroller auf dem Board verbaut. Erweiterbar ist das Wafer-EHL2 über einen M.2 2230 A Key, einen M.2 23042/2242 B Key, eine SATA 6Gb/s Schnittstelle, sowie einen PCIe x4 Slot. So können Bluetooth, WiFi, 5G Module, Riser Karten, NVME Speicher und weitere Add-ons installiert werden. Zusätzlich bietet das Wafer-EHL2 zwei USB 3.2 Anschlüsse. Intern sind vier USB 2.0 und zwei COM Schnittstellen verbaut.



Bei einem Spannungseingang von 12V kann das Wafer-EHL2 in Umgebungen von 0°C ~ 60°C eingesetzt werden. Auf Wunsch liefert ICP das Board mit passendem industriellen Arbeitsspeicher und Solid State Speicher.