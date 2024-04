Seit 1. April 2024 ist Jürgen Linhard neuer kaufmännischer Chef der Baumüller-Gruppe. Formal übernimmt er als CFO der Gruppe und als kaufmännischer Geschäftsführer der Baumüller Nürnberg GmbH. Linhard war in seiner Laufbahn bei nahmahften Industrie-Unternehmen wie LEONI, der Diehl Gruppe und der R. Stahl AG tätig. Bei Baumüller folgt er auf Hartmut Bärtl.

"Wir bedanken uns bei Hartmut Bärtl für seine langjährige Tätigkeit in der Baumüller Gruppe und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Mit Jürgen Linhard haben wir einen erfahrenen Geschäftsführer und CFO aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie aus der Automobilzulieferindustrie an Bord. Gemeinsam mit ihmwerden wir die erfolgreiche Entwicklung unserer Unternehmensgruppe weiter vorantreiben", so Andreas Baumüller, geschäftsführender Gesellschafter der Baumüller Gruppe.