Drive Intelligence : Baumüller präsentiert komplett neues Automatisierungssystem

Die diesjährige SPS steht im Zeichen der Automatisierungs-Megatrends: Produktivität, Nachhaltigkeit und Konnektivität. Baumüller bringt zahlreiche neue Produkte auf den Markt, die diese Trends aufgreifen. In Halle 1 an Stand 560 zeigt der Nürnberger Automatisierer vom 14. bis 16. November 2023 auf dem Messegelände in Nürnberg u.a. ein komplett neues Laufzeitsystem für PLCs, die Servoumrichter-Familie b maXX 6000 inkl. antriebsintegrierter performanter Steuerung b maXX PLC di und die neue Motorengeneration DSC2.