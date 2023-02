Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik sind als wesentliche Zukunftstechnologien Treiber für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Österreich. Robotik, Automatisierung und Sensorik sind das Herzstück vieler Anwendungen wie der modernen Landwirtschaft, zukünftiger Mobilität und Logistik oder der Fabrik der Zukunft. Die GMAR vernetzt als österreichische Plattform Wissenschaft und Forschung sowie Industrie und Anwender in den Bereichen Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik. Mit Gerald Steinbauer-Wagner hat ein erfahrener Experte im Bereich autonome Roboter und Systeme die Präsidentschaft übernommen.

Im Rahmen der Generalversammlung wurde auch eine neue Struktur der GMAR beschlossen. An Stelle der bisherigen Gliederung in die drei Fachbereiche Messtechnik, Automatisierung und Robotik treten künftig themenspezifische Arbeitsgruppen. Die neue Struktur soll die Zusammenarbeit der drei Bereiche fördern. „Das primäre Ziel der nächsten drei Jahre wird es sein, den Nutzen für die Mitglieder der Plattform weiter zu steigern. Dafür evaluieren wir die aktuellen Formate auf ihre Wirkung und entwickeln spezielle Formate für die Vernetzung von Anwendern mit Problemstellungen und Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen mit Lösungen. Ferner erwarten wir, dass die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu einer Schärfung der Themen in Forschung und Entwicklung in den drei Themenbereichen beitragen“, so Steinbauer-Wagner.

Die GMAR wurde 2015 als Fachgesellschaft gegründet und steht unter der Schirmherrschaft des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. „In den vergangenen Jahren hat die GMAR ein tragfähiges Netzwerk aufgebaut und genießt ein hohes Ansehen bei Unternehmen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Bereich Mess- Automatisierungs- und Robotertechnik. Ich freue mich, dass mit Gerald Steinbauer-Wagner ein anerkannter Experte die GMAR in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Bei Andreas Pichler möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit und das zukunftsorientierte Konzept der Arbeitsgruppen bedanken“, so OVE-Generalsekretär Peter Reichel.