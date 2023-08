Das neue Werk 3 erweitert die Produktionskapazitäten der Neugart GmbH an ihrem Heimatstandort in der Kippenheimer Keltenstraße, um so dem steigenden Bedarf an hochwertigen Getrieben und Antriebssystemen auch in Zukunft gerecht zu werden. Durch modernste Technologien und hocheffiziente Prozesse werden die Abläufe im Zuge des Neubaus noch weiter optimiert.

„Mit dem neuen Werk setzen wir nicht nur ein klares Zeichen für unser zukünftiges Wachstum, sondern auch für unsere fortwährende Innovationskraft und unseren Anspruch an höchste Qualität“, sagt Bernd Neugart, Geschäftsführender Gesellschafter von Neugart. „Wir möchten unsere Kunden auch in Zukunft mit erstklassigen Produkten unterstützen und sicherstellen, dass sie die bestmögliche Lösung für ihre individuellen Anforderungen erhalten.“

„Unsere Kunden vertrauen auf Neugart, wenn es um hochwertige Antriebstechnik geht. Mit dem neuen Werk und der damit verbundenen Kapazitätserweiterung können wir sowohl aktuelle als auch zukünftige Aufträge noch schneller und effizienter abwickeln“, ergänzt Matthias Herr, weiterer Geschäftsführender Gesellschafter von Neugart.