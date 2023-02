Für viele produzierende Unternehmen in Osteuropa hat sich die Ausgangssituation für Investitionen in Fahrerlose Transportsysteme (FTS) in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Fehlende Fachkräfte bei steigenden Löhnen, hohe Fluktuationsrate bei zunehmenden Auftragsvolumen machen Investitionen in FTS-Projekte immer attraktiver. „Die Automatisierung der intralogistischen Prozesse ist in diesem Markt relativ verspätet, es gibt riesiges Potenzial für Wachstum“, sagt Ronald Kretschmer, Chief Sales Officer von ek robotics. Durch den zunehmenden Automatisierungstrend verzeichnet auch die ek robotics Unternehmensgruppe ein starkes Wachstum: „Mit dem neuen Standort in Ungarn wollen wir an dem Nachholbedarf im Bereich der Produktions- und Logistikautomatisierung sowie dem weiteren Wachstumspotenzial in Osteuropa partizipieren und unsere internationale Präsenz weiter ausbauen. Neben zahlreichen FTS-Anlagen soll ein flächendeckendes Service-Netzwerk für CEE (Central and Eastern Europe) entstehen, dass unsere Kunden bei der Instandhaltung der Anlagen unterstützt“, sagt Andreas Böttner, CEO von ek robotics.

Der 40-jährige Tamás Zahornitzky ist seit über 14 Jahren in der Produktions- und Logistikautomatisierung tätig und war zuletzt als Vertriebs- und Marketingleiter bei dem ungarischen Systemintegrator Gamma Digital tätig. In den vergangenen fünf Jahren hat Tamás Zahornitzky in dieser Position mehrere erfolgreiche Automatisierungsprojekte gemeinsam mit ek robotics in Osteuropa realisiert. Jetzt wird der erfahrene Automatisierungsspezialist und Geschäftsentwickler als Geschäftsführer der ek robotics Tochtergesellschaft in Ungarn den neuen Standort in Budapest aufbauen und das vielfältige Lösungsangebot von ek robotics in Osteuropa vermarkten.

"Bereits seit den ersten gemeinsam realisierten Projekten bin ich von dem Lösungsangebot und der Serviceexpertise von ek robotics überzeugt. Die Nachfrage an FTS nimmt in Osteuropa enorm zu, und ek robotics hat deutlich mehr Potenzial auf diesem Markt. In den Gesprächen mit dem ek robotics Management haben sich schnell gemeinsame Visionen und Ziele entwickelt, die wir ab sofort gemeinsam realisieren wollen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, den Auf- und Ausbau des neuen Standorts und Teams sowie darauf, die Marke ek robotics in mehreren Ländern vertreten zu dürfen“, so Tamás Zahornitzky. Die ek robotics kft. soll sich langfristig als FTS-Marktführer in Mittel- und Osteuropa etablieren.