"Wir freuen uns, Caroline Viarouge als CEO von EIT Manufacturing begrüßen zu dürfen. Die Kombination aus ihrer Erfahrung in globalen Organisationen, ihrem akademischen Hintergrund, ihren Kommunikationsfähigkeiten und ihrer Leidenschaft für die Forschung und die europäische Industrie macht Caroline zu einer perfekten Besetzung für EIT Manufacturing", so Aufsichtsratsvorsitzende Cecilia Warrol.

Caroline Viarouge hatte verschiedene leitende Positionen in größeren Industriekonzernen wie Nissan und Munters inne, wo sie maßgeblich am Wachstum und der Umgestaltung dieser Unternehmen und an der Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten beteiligt war. Neben ihren fundierten Kenntnissen im Unternehmensbereich arbeitete Caroline in der Unternehmensberatung bei BearingPoint und unterstützt weiterhin innovative Start-ups durch X-HEC und Angel-Investitionen. Sie hat einen Master of Sciences in International Business vom University College Dublin und einen Executive MBA von der HEC Paris.