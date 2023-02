Als Ergänzung zu der Fachmesse in Nürnberg sowie deren Schwesterveranstaltungen in Italien und China werden die neuen Formate den Wissensaustausch auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung zwischen den Wirtschaftsregionen USA und Europa weiter beschleunigen und erleichtern. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Lieferketten, Logistik, Personalmangel und Kostendruck relevant, weil damit auch ein erhöhter Bedarf an Automatisierung einhergeht.

Nachdem industrielle Automatisierung für die führende amerikanische Messe für Fertigungstechnik IMTS (International Manufacturing Technology Show) in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hatte, wird dieses Thema im Rahmen der Veranstaltung vom 09.-14.09.2024 in Chicago nun mit dem „Automation Sector powered by SPS – Smart Production Solutions“ bewusst in den Fokus gerückt. Die Mesago unterstützt mit ihrer Expertise den Veranstalter AMT (Association For Manufacturing Technology) bei der Realisierung dieser Sonderschaufläche, die smarte und digitale Automatisierungslösungen für die industrielle Fertigung abbilden soll.

"Der Automation Sector auf der IMTS macht unsere Messe noch attraktiver für Unternehmen, die ihre Fertigungseffizienz durch Automatisierung steigern wollen", erklärt Douglas K. Woods, President des IMTS-Veranstalters AMT. "Durch die Zusammenarbeit mit der SPS - Smart Production Solutions erwarten wir auf der IMTS 2024 noch mehr Exponate aus den Bereichen moderne Antriebssysteme, Vision und Bildverarbeitung, Datenanalyse, Systemintegration, künstliche Intelligenz sowie Cloud und Edge Computing.“ Weiterer Kooperationspartner ist Gardner Business Media (GBM), der führende amerikanische Verlag und Veranstalter für die Fertigungsindustrie.