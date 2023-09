Böck war zuletzt CEO und zuvor CTO beim Familienunternehmen CLAAS in Harsewinkel, einem weltweit führenden Hersteller von Highend Landmaschinen. Als bisheriger Vorstandsvorsitzender der CLAAS Gruppe bringt Böck umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung einer internationalen Wachstumsstrategie in einem hochtechnologischen Umfeld mit. Er verantwortete insbesondere auch die ganzheitliche digitale Transformation von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb. „Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen zukünftig bei Festo einzubringen. Gemeinsam mit dem Festo-Team werden wir das werteorientierte Familienunternehmen auf Erfolgskurs halten und weiterentwickeln“, so Thomas Böck.

Der amtierende Vorstandsvorsitzende Oliver Jung steht seit November 2018 äußerst erfolgreich an der Spitze des Familienunternehmens. Zu seinen Erfolgen zählt unter anderem der Auf- und Ausbau von Aktivitäten insbesondere in Nordamerika, China und Indien. Dadurch gelang Herrn Jung eine erhebliche Verbesserung der Kundennähe als Grundlage der Zukunftsfähigkeit von Festo. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter bedauern den Abschied von Jung. Unter seiner Führung wurde die finanzielle Unabhängigkeit des Familienunternehmens weiter gestärkt und die Resilienz erhöht. Für seine Leistung gebührt ihm höchster Respekt sowie große Dankbarkeit, verbunden mit den besten Wünschen für seinen neuen Lebensabschnitt.

„Ich bin sehr stolz auf das, was wir bisher gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Festo erreicht haben. Herrn Böck wünsche ich für die Weiterentwicklung des Unternehmens alles Gute. Persönlich werde ich mich der Festo-Familie auch in Zukunft eng verbunden fühlen“, so Oliver Jung. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter wünschen Herrn Oliver Jung für die verbleibenden Monate weiterhin viel Erfolg und freuen sich zeitgleich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Herrn Thomas Böck.