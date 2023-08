Balluff hat schon früh seine Fühler von den Stuttgarter Fildern nach China ausgestreckt: Bereits 1994 hat das Unternehmen eine erste Service-Niederlassung in Shanghai gegründet und ab 1996 mittels eines externen Partners die ersten Sensoren in Chengdu gefertigt. 2004 gründete Balluff schließlich sein Tochterunternehmen in Chengdu und eröffnete drei Jahre später ein eigenes Werk. „Damit haben wir Pionierarbeit geleistet. Denn das war damals das erste deutsche Produktionsunternehmen hier“, sagt Frank Nonnenmann, der als Geschäftsführer bei Balluff für die Aufstellung des globalen Produktions- und Logistiknetzwerks verantwortlich ist.

Mit dem Neubau bekennt sich Balluff zu seiner Chinastrategie: „Auf Dauer gesehen ist China der weltweit größte Markt für Produktionsautomatisierung mit einem Bedarf, der aus unserer Sicht noch lange stetig steigen wird. In einem solchen Markt müssen und wollen wir mit unserer Philosophie der buchstäblichen Kundennähe präsent sein“, erklärt Nonnenmann. Als Arbeitgeber hat Balluff in Chengdu einen sehr guten Ruf. „Wir haben viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Erik Oortwijn, Geschäftsführer von Balluff Sensors (Chengdu). „Diese geringe Fluktuation ist außergewöhnlich für den chinesischen Arbeitsmarkt und zeigt das große Vertrauen, das Balluff sich hier als Arbeitgeber verdient hat.“