Größte Einzelinvestition der Firmengeschichte : LAPP baut Logistik in Ludwigsburg aus

Die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte: Die LAPP Gruppe plant eine umfassende Erweiterung und Modernisierung des Logistikzentrums in Ludwigsburg, nahe der A81. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll das rund 50 Jahre alte Logistikzentrum in Stuttgart-Möhringen vollständig nach Ludwigsburg transferiert werden. LAPP geht davon aus, dann allen der heute rund 110 festangestellten Mitarbeitenden eine Stelle in Ludwigsburg anbieten zu können.