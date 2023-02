Lampa war zuvor in leitenden Positionen bei großen, renommierten Automatisierungs- und Logistikunternehmen wie ABB, KUKA Roboter und Cargotec tätig. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung wird er als CEO sein umfangreiches Wissen und seine Expertise nutzen, um den internationalen Wachstumskurs von ProGlove fortzusetzen. Lampa beginnt seine Position zum 1. März 2023 und tritt die Nachfolge von Andreas König an, der aus persönlichen Gründen abtritt.

„Wir freuen uns sehr auf Stefan Lampa als neuen CEO “, sagte Ken Allen, Vorstandsvorsitzender von ProGlove. „Stefan Lampa hat eine klare Vision, fördert eine teamorientierte Arbeitskultur und setzt sich für Innovationen als wichtigster Voraussetzung für unseren Geschäftserfolg ein. Damit ist er die perfekte Besetzung, um die Nachfolge von Andreas König anzutreten, der ProGlove von einem Start-up zu einem schnell skalierenden Unternehmen gemacht hat.”

„ProGlove ist hervorragend aufgestellt, um die Themen zu adressieren, mit denen viele traditionelle Industrieunternehmen zu kämpfen haben”, sagt Stefan Lampa, neuer CEO von ProGlove. „Die Digitalisierung sowie das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine sind nur zwei Beispiele. Was mich vor allem an ProGlove begeistert, ist das junge, tatkräftige Team. Es erinnert mich an den Pioniergeist, den ich in den frühen Tagen der Industrierobotik gespürt habe. Um in unseren Zielmärkten erfolgreich zu sein, müssen wir einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Bei ProGlove sehe ich Engagement und Agilität sowie Begeisterung dafür, sich in die Lage unserer Kunden zu versetzen. Das sind Grundvoraussetzungen, um für unsere Kunden Lösungen zu entwickeln, mit denen sie sich stark für die Zukunft aufstellen können.”