Bei der Konzeption des WDC verbindet Weidmüller moderne Logistiktechnologien sowie nachhaltige Gebäudekomponenten. Neben einer Teildachbegrünung wurden auch leistungsfähige Photovoltaikanlagen sowie eine energieeffiziente Wärmepumpe integriert. Insgesamt fügt sich das neue Logistikzentrum in die nachhaltige Local-for-local-Strategie des Unternehmens ein: Am Standort Thüringen wurde mit dem WDC ein zentraler Umschlagplatz für die von Weidmüller in Mitteleuropa produzierten Produkte etabliert. Verkürzte Transport- und Lieferwege werden in Zukunft zu maßgeblichen CO2-Einsparungen führen. Darüber hinaus werden vor Ort über 80 neue Arbeitsplätze geschaffen. Sebastian Durst, Vorstand Operations bei Weidmüller, betont die zukunftsorientierte Ausrichtung des Neubaus: „In unserem neuen Logistikzentrum vereinen wir die Möglichkeiten von Automatisierung und Digitalisierung mit unseren hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Effizienz. Gleichzeitig revolutionieren wir unsere Logistikprozesse auf lange Sicht.“