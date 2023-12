Es zeigt sich ein heterogenes Bild. Auf der einen Seite stehen die Branchenriesen, die sich rund um Wien und Linz angesiedelt haben und ein wesentlicher Faktor für den heimischen Wirtschaftsraum sind. Auf der anderen Seite stehen kleine Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition, die das industrielle Rückgrat des Landes bilden.

Eindrucksvoll ist die Forschungslandschaft, die über ganz Österreich verteilt für Innovation und Nachwuchs sorgt. Besonders im Süden Österreichs hat sich ein dynamischer Hightech-Cluster entwickelt, wo an Spitzentechnologien geforscht wird.

Die österreichische Automatisierungsbranche trägt wesentlich zum Erfolg der heimischen Produktionswirtschaft bei. Sie zählt zu den besten in der EU und stellt die traditionellen Industrienationen in der Nachbarschaft in den Schatten.

Die Bundesländer in der Einzelanalyse:

Wien | Oberösterreich | Niederösterreich | Salzburg | Kärnten | Burgenland | Steiermark | Tirol | Vorarlberg