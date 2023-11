Automatisierung in Österreich : So automatisiert Oberösterreich

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Oberösterreich ist ein bedeutender Industriecluster in der Automatisierungstechnik, mit B&R in Eggelsberg als führendem Unternehmen. Die FH Oberösterreich bietet an ihren drei Standorten Hagenberg, Steyr und Wels spezialisierte Ausbildungen, während die Verbindung von Technologie und Kunst rund um die Ars Electronica innovative Entwicklungsaktivitäten fördert.