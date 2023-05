Die Ziele des Departments für Informationstechnologie und Informationsmanagement der FH Burgenland definieren sich aus der Generierung einzigartiger Lehrinhalte mit Forschungen im Bereich eLearning und entsprechender Nutzung von Technologien, wie Blockchain, sowie der Weiterentwicklung von Expertisen, beispielsweise in den Themen Smart Meter, Circular Economy oder Internet of Things. Die Forschungstätigkeit erfolgt dabei hauptsächlich im Forschungszentrum am Standort Eisenstadt.

Außerdem kooperiert die FH Burgenland bei verschiedenen internationalen Forschungsprojekten. Mit über 100 teilnehmenden Partnerorganisationen ist Productive 4.0 aktuell das größte EU-weite Forschungsprojekt zum Thema Industrie 4.0. Das Hauptziel des Projekts ist die Verbesserung der Digitalisierung der europäischen Industrie durch Einsatz von Elektronik und Informations- und Kommunikationstechnologien. Darüber hinaus bearbeitet das Projekt verschiedene Industriebereiche mit einem Ansatz der Digitalisierung und zielt auf die Alltagstauglichkeit in allen Industriezweigen bzw. auf einen hohen Technology Readiness Level ab.

Die Forschung Burgenland vernetzt als integrierender Partner Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, um gemeinsam mit ihnen praxisorientiert und interdisziplinär zu forschen. Dabei ist man nicht nur Impulsgeber für die Region, sondern es wird in ausgewählten Bereichen auch überregional und international eine Spitzenposition angestrebt.

Und die Güssing Energy Technologies ist ein unabhängiges österreichisches Non-Profit Forschungsinstitut im Bereich Energie, Haustechnik, Elektro und Siedlungswasserbau. Die Güssing Energy Technologies hat seit Ihrem Bestehen ein tief verwurzeltes Netzwerk aufgebaut und das generierte Wissen in Form von Simulationswerkzeugen, Datenbanken und Dokumentationen nutzbar gemacht.