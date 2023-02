Auch an der FH Kärnten kann man zwischen verschiedenen Studienrichtungen wählen und sich spezialisieren. Der Studienbereich Engineering & IT steht für praxisnahes Studieren in Kleingruppen mit TOP ausgestatteter Infrastruktur wie zB den „Science & Energy Labs“. Im Bachelorstudiengang Systems Engineering steht Praxisnähe an oberster Stelle. Im Studium wird daher vom ersten Tag an problembasiertes Lernen forciert, gleichzeitig wird das erworbene Wissen von Anfang an in Laboren praktisch angewandt. Studierende lösen Problemstellungen in Teamarbeit mithilfe von industriellem Equipment: Systeme werden spezifiziert, entwickelt, gefertigt, evaluiert, implementiert, und getestet. Systemorientiertes Denken ist der Schlüssel dazu und wird im Studiengang Systems Engineering zentral vermittelt.

Den Forschenden an der FH Kärnten steht auch ein Mechatronik- und Automationslabor zur Verfügung, in erster Linie dem Masterstudiengang Electrical Energy & Mobility Systems zugeordnet. In diesem Labor sollen die Studierenden auf die zukünftigen Herausforderungen der elektrischen und leistungselektronischen Energieumwandlungen vorbereitet werden. Dazu werden in praxisorientierten Laboreinheiten detaillierte Kenntnisse zu: elektrischen Antriebssystemen, Leistungselektronik, mobiler Energiespeicherung und Automatisierungstechnik vermittelt.