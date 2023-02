Die Joanneum Research Forschungsgesellschaft entwickelt Lösungen und Technologien für Wirtschaft und Industrie in einem breiten Branchenspektrum und betreibt Spitzenforschung auf internationalem Niveau. Im Lakeside Park in Klagenfurt ist das Institut für Robotik und flexible Produktion angesiedelt. Hier wird an der Robotik in ihren vielfältigen und interdisziplinären Ausprägungsformen, neben der klassischen industriellen Fertigung, geforscht. Darüber hinaus werden Themenstellungen der mobilen Robotik und mobilen Manipulation in den Bereichen industrieller Fertigung und Logistik bearbeitet.

Das Tätigkeitsfeld des Instituts wird derzeit erweitert, so wurde für 2023 eine Umbenennung in „ROBOTICS – Institut für Robotik und flexible Produktion“ in die Wege geleitet. Um den Bedarf der heimischen Industrie nach innovativen anwendungsnahen Lösungen für die flexible digitalisierte Produktion zu decken, soll die Mitarbeiterzahl bis 2027 verdoppelt werden. Neben den am Standort bereits etablierten Forschungsbereichen wie Robotersicherheit und Sensorik wird sich das ROBOTICS-Team mit deren anwendungsorientiertem Einsatz in der Produktion befassen: „Wir stehen Unternehmen mit Beratung, Simulation der Automatisierung und auch bei der Integration von Robotern in ihre Produktionslinien zur Seite“, so der vor Kurzen neu ernannte Direktor Anton Scheibelmasser. Damit erhalten Firmen ganz unterschiedlicher Größe und Branche umfassende Unterstützung bei der Automatisierung.